Specie nocive, Regione Lombardia corsi per i controllori

Approvato venerdì in Consiglio Regionale un Ordine del Giorno per l'istituzione di corsi per l’abilitazione di operatori autorizzati al controllo della fauna selvatica nociva. Commenta il consigliere regionale Alessandra Cappellari, Presidente della Commissione Affari istituzionali e Primo Firmatario del testo: “Con l'OdG approvato ho chiesto al Governatore Fontana di attivare presso gli UTR e la Provincia di Sondrio, un’accurata ricognizione finalizzata a determinare il numero degli operatori attualmente autorizzati al controllo della fauna invasiva ed effettivamente operanti nei vari Ambiti Territoriali di Caccia. La finalità è di organizzare appositi corsi di formazione per questi controllori dell'ambiente”.





“Dalle nutrie ai cinghiali”, continua Cappellari, “sono infatti diversi gli esemplari di fauna selvatica che risultano nocivi per l'uomo e per il nostro territorio e la normativa non prevedeva un aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori autorizzati al controllo della fauna selvatica lasciando, di fatto, indefinito un controllo sulla reale efficacia degli stessi; inoltre non vi è un obbligo ricognitivo a carico delle amministrazioni deputate all’autorizzazione degli operatori al controllo della fauna selvatica, circa l’organizzazione con cadenza periodica di corsi di formazione”.