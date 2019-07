Grazie Lega! Arrivano i finanziamenti per la Sanità lombarda

Approvati venerdì in Consiglio Regionale quattro Ordini del Giorno all'Assestamento al bilancio 2019-2021 riguardanti la Sanità lombarda. Spiega il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, tra i firmatari del testo e membro della Commissione Sanità e politiche sociali di Palazzo Pirelli: “Ancora una volta Regione Lombardia dimostra con fatti concreti di avere a cuore la salute ed il benessere dei cittadini e lo fa con quattro Ordini del Giorno, firmati anche dalla sottoscritta, che riguardano la Sanità”.



“Nello specifico”, spiega il consigliere leghista, “abbiamo chiesto al Governatore Fontana di autorizzare il trasferimento di risorse a favore delle cure palliative, per meglio venire incontro alle reali esigenze appurate nel territorio. L'erogazione di cure palliative in Regione Lombardia, negli ultimi 20 anni, è stata tale da non avere paragoni con quella di altre Regioni. Si tratta di un sistema virtuoso ed efficace che va mantenuto, sostenuto ed incrementato”.



“Il secondo Odg”, aggiunge Cappellari, “riguarda la fornitura di climatizzatori in alcune strutture ospedaliere che ne risultano prive. Abbiamo chiesto di stanziare all'interno del fondo per l'edilizia sanitaria risorse adeguate all'installazione dell'aria condizionata nei presidi che ne risultino scoperti, in maniera tale da tutelare il benessere e la buona degenza dei pazienti ricoverati come pure degli operatori e del personale sanitario in servizio”.



“Il terzo OdG riguarda la realizzazione di una biobanca regionale per la raccolta e la conservazione dei materiali biologici. Questo perchè la ricerca moderna nell'ambito delle patologie ereditarie, acute e croniche necessita di un'ampia e pronta disponibilità di materiale biologico e le biobanche rappresentano una risorsa fondamentale in particolare per gli studi genetici. Chiediamo altresì di coordinare la biobanca regionale con le banche esistenti nella Regione ed inserite nella Rete BBMRI, che sono eccellenze consolidate e certificate. Inoltre chiediamo l'istituzione di un comitato scientifico che coordini le attività della biobanca regionale”, spiega il consigliere leghista.



“L'ultimo OdG”, conclude Cappellari, “chiede l'erogazione a carico del Sistema sanitario regionale della terapia ormonale sostitutiva per il trattamento degli ipogonadismi maschili primitivi e secondari, responsabili del tumore ai testicoli. Si tratta di un provvedimento di buon senso, sulla scorta di quanto attuato anche da altre Regioni, per una patologia rara ma in crescita: in Italia l'incidenza è di circa 1600-1800 nuovi casi all'anno negli adulti tra i 15 ed i 35 anni”.