Gori piange per gli immigrati: "Per loro poco lavoro". La Lega: "Meglio, di più per gli italiani"

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori interviene sul tema dei migranti con un tweet in cui parla ironicamente di "capolavoro italiano sull'immigrazione". "Irregolari in crescita costante (thanks Decreto Salvini)", commenta il primo cittadino orobico, "rimpatri al palo, ingressi regolari per lavoro crollati da 350mila (2010) a 14mila (2018), ultimi in Europa".



Ma il fervorino moraleggiante dura poco, perché fulminea arriva la replica della Lega di Bergamo. “Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori si lamenta che col Decreto Salvini gli ingressi regolari per lavoro sono crollati da 350mila a 14mila. Bene, vuol dire che ci sono 336mila posti di lavoro in più per gli italiani”. Così il consigliere regionale leghista Monica Mazzoleni, di Bergamo.