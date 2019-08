C'è chi sale sulla moto d'acqua... e chi sull'elicottero dell'Esercito.

Caro Ministro Salvini, leggo l'ennesima follia pidiota, dove la stampa la attacca per la foto di suo figlio su una moto d'acqua della Polizia. Ebbene, non so se può esserle utile nei confronti di questi imbecilli di giornalisti faziosi, ma quando avevo 12 anni, e risiedevo a Tolmezzo, in provincia di Udine, il comandante pilota di un Agusta Bell dell'Esercito, elicottero come quello in foto, che era atterrato nel campo sportivo della cittadina carnica, conoscendo bene mio papà, che allora era un giovane capitano degli Alpini (ma anche ufficiale del SID momentaneamente prestato alla caserma per un periodo di comando), mi fece salire sul mezzo e si sollevò da terra per un paio di metri. Poi mi fece scendere poco dopo. Ritiene la cosa gravissima? No, non credo proprio. Ecco, chissà quanti altri casi sconosciuti agli imbecilli del PD ci sono. Forza e coraggio.