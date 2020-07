Migranti: oggi 160 in trasferimento da Lampedusa a Pozzallo

Una nave militare trasferirà oggi a Pozzallo 160 migranti provenienti da Lampedusa. I migranti verranno sottoposti ai test rapidi per rilevare la presenza eventuale del Covid 19. Completata la procedura, verranno portati con dei pullman a Palermo. I 42 tunisini sbarcati autonomamente ieri a Caucana nel Ragusano, troveranno ospitalità in una struttura a Giarre. I 118 arrivati sulla nave della Guardia di finanza 'Denaro" in tarda serata ieri sera sono invece stati trasferiti al centro Don Pistro in contrada Cifali, a Ragusa.