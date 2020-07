Meloni a Conte: "Rincorrevate gli italiani in spiaggia..."

"Se un italiano o immigrato regolare volesse entrare in Italia attraverso il confine con i Balcani che sono considerati territori a rischio, dovrebbe fare la quarantena. E mentre gli italiani e gli immigrati regolari fanno la quarantena migliaia di clandestini che arrivano dalla stessa rotta senza fare la quarantena e spesso dandosi alla macchia. Oggi l'ho detto al premier Conte in Aula e me la sono presa perché il governo consente che migliaia di clandestini violino la quarantena. Rincorrevate gli italiani sulle spiagge...possibile che non si possa fare niente?". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a una cena di autofinanziamento a Labaro.