Bergamo, 200mila euro per la viabilità di Fontanella

"In arrivo dalla Regione 200mila euro per il Comune di Fontanella, ricavati dal Capitolo sugli interventi per la ripresa economica". Lo dichiara il consigliere regionale lombardo Monica Mazzoleni, leghista. "Soldi veri, a dimostrazione della vicinanza di Regione Lombardia ai bisogni del territorio. La somma è stata stanziata martedì dall'Aula consiliare a seguito di un mio Ordine del Giorno all'assestamento del Bilancio regionale 2020-2022 OdG presentato al Pirellone", spiega il consigliere bergamasco.



"Durante la seduta di Bilancio Regionale al Pirellone a Milano", spiega Mazzoleni, "ho chiesto che Regione Lombardia sostenga, con un cofinanziamento di 200mila euro, la riqualificazione di via Gentile e via Circonvallazione a Fontanella, con tanto di formazione e riqualificazione della pista ciclopedonale e l'installazione di un nuovo impianto semaforico a chiamata per la messa in sicurezza dell'attraversamento di via Muccioli. Con l'intento di tutelare da una parte i pedoni e dall'altra di venire incontro alle richieste degli automobilisti".