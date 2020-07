Fontana stanzia nuovi fondi per la ricostruzione nel Mantovano

Mercoledì il Governatore lombardo Attilio Fontana ha firmato 2 ordinanze per il recupero di immobili pubblici nei comuni di Poggio Rusco e di Moglia, nel Mantovano, lesionati dal sisma del 2012. Grazie all'intervento del presidente Fontana, Regione Lombardia stanzia così 900.000 euro per la realizzazione di nuovo magazzino comunale a Poggio Rusco e per interventi per la messa in sicurezza della palestra della scuola media di via Cavour di Moglia, per la gioia del consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, da anni impegnata attivamente per la ricostruzione post sisma nel Mantovano.



Ancora una volta Regione Lombardia interviene con fatti, e non con parole, nel migliore interesse dei Mantovani. Sarebbe bello che anche a Roma, ove il Governo cerca di rastrellare consensi promettendo per le opere pubbliche soldi a pioggia che sinora non si sono visti, seguissero l'esempio della Lombardia. Invece proprio a Roma, nelle scorse settimane, il Parlamento ha bocciato gli emendamenti Lega sulla proroga per la conclusione dei lavori per gli imprenditori agricoli e sul rinnovo dei tecnici a supporto degli UTC.



La Lombardia non è però abituata a vivere di elemosine, a Roma versa tanto e nel momento del bisogno si è sempre rimboccata le maniche da sola. Sia questo un monito e un esempio per chi pretende di guidare il sistema Paese.