Paese Italia, la spada di Damocle dell'Agenzia delle Entrate

''Avete fatto troppo poco per l'automotive, per il Made in Italy, per la moda, per il turismo. Continuate ad avere un pregiudizio ideologico nei confronti dei professionisti, delle partite Iva, delle piccole e medie imprese''. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio sullo scostamento di bilancio e prendendosela a muso duro col Governo.



''Il decreto liquidità? Dei 200 miliardi di prestiti di Sace ne sono stati concessi 10. E poi non avete fatto una cosa semplice semplice: dovevate rinviare a fine anno tutte le scadenze fiscali. Non lo avete fatto lasciando il Paese sotto la spada di Damocle dell'Agenzia delle Entrate. Non avete voluto i voucher per l'agricoltura, avete fatto una sanatoria ideologica sui migranti. Noi non siamo più disponibili a indebitare allegramente i nostri figli per poi magari usare le risorse per soldi a pioggia per l'assistenzialismo'', conclude.