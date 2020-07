Alarm Phone: "Cinque emergenze in 24 ore per 281 migranti"

Alarm Phone ha precisato di aver segnalato "nelle ultime 24 ore cinque situazioni di emergenza" nel Mediterraneo che ha visto coinvolti 281 migranti. Si tratta di "17 persone ancora in zona SAR libica da due giorni, di 61 persone ancora in zona SAR italiana, di 33 persone portate a Malta ieri notte, di 85 persone portate in Italia ieri notte e di altre 85 persone, la cui situazione è incerta ma speriamo soccorse da Asso 29" l'unità navale battente bandiera italiana in servizio alle piattaforme Eni. In una nota della guardia costiera italiana si precisa che la Asso 29 è in navigazione verso Lampedusa.