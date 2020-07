Arrestato spacciatore a Rocca di Papa

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 24enne romeno, disoccupato e con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di una mirata attività, il giovane è stato notato aggirarsi con fare sospetto in Piazza Garibaldi. E' stato poi bloccato subito dopo aver ceduto della marijuana ad un cliente. I militari sono riusciti a bloccarli entrambi.



L'acquirente è stato identificato e successivamente segnalato alla competente autorità mentre, nelle tasche e nell'abitazione del 24enne, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 22 grammi di cocaina e 200 di marijuana, un bilancino elettronico e 160 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività illecita. Dopo l'arresto lo spacciatore è stato condotto presso il carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.