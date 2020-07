Bonino vuole mandare a processo Salvini

"Voteremo in diniego della richiesta della Giunta di dire no al processo a Salvini, ribadisco che i motivi di sicurezza nazionale che possono giustificare la violazione della legge devono ravvisare da stati di necessità che non vedo. Non siamo un tribunale: non dobbiamo decidere se Salvini è colpevole o innocente né decidere se altri con lui sono responsabili dei reati contestati. In questa sede non dobbiamo nemmeno discutere le idee del senatore Salvini sull'immigrazione. Da oltre un anno attendo che la maggioranza discuta la revisione dei decreti sicurezza, quella è la sede per contestare le idee del senatore Salvini". Lo dice Emma Bonino, senatrice di Più Europa, parlando nell'aula di palazzo Madama.



Per Bonino la condotta di Salvini nel caso Open Arms fu mossa da "finalità politiche" e quindi "non è scontata la coincidenza con l'interesse pubblico, che infatti non è stata qualificata". Quindi, conclude, "la mancata qualificazione e preminenza di un interesse pubblico bastano a giustificare il voto contrario" alla relazione della Giunta e di conseguenza il via libera al processo.