Ergastolo per l'assassino di Pamela. La Lega: "Ora tocca agli altri"

"Nessuna pena, neppure l’ergastolo, potrà mai restituire Pamela alla sua vita interrotta a 18 anni e a sua madre. Nessuna pena, neppure l’ergastolo, sembra sufficiente per chi ha violentato, trucidato e tagliato a pezzi una ragazzina. Ma questo è il massimo della pena prevista per cui mi associo alla mamma della povera Pamela che afferma ‘giustizia è stata fatta’ con l’ergastolo comminato a Innocent Oseghale. Ovviamente per questo assassino non dovranno esserci sconti o benefici".



"Ma ora la giustizia sia altrettanto rapida e severa con i suoi complici. Devono pagare tutti e devono pagare fin all’ultimo giorno per questo omicidio ripugnante". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.