Banco di prova (telematico) per Di Maio

Banco di prova, oggi, per Giggino Di Maio. Che chiederà ai votanti pentastellati, dalla piattaforma Rousseau, di riconfermagli la fiducia. Ma, avverte la Lega, se il nuovo leader del M5S dovesse essere il "pasionario" Di Battista, notoriamente vicino alla Sinistra, il Governo cadrebbe. La votazione durerà dalle 10 alle 20.



"Buon voto a tutti!", ha esordito su Facebook Di Maio. "Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare lo faremo", ha detto. "Perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato". "Una strutturazione migliore" del Movimento "non sarà un compito solo in capo a Di Maio, ma la fiducia a Luigi va ribadita", fa sapere Alessandro Di Battista.