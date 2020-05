Affitta casa a Courmayeur, ma è una truffa

Aveva affittato una 'casa fantasma' a Courmayeur (Aosta), ma è stata scoperta e denunciata dai carabinieri della stazione locale per truffa. Si tratta di una 35enne del milanese e le indagini erano partite dopo che, a fine dicembre, un turista arrivato nella cittadina aveva scoperto che l'alloggio, per il quale aveva pagato una caparra, non esisteva.



La donna denunciata, come ricostruito dai militari, aveva pubblicato su un social un annuncio di un affitto, a prezzi vantaggiosi, di un alloggio nel centro di Courmayeur, facendosi accreditare la somma di 100 euro quale acconto. E' stata denunciata.