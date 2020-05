Zona rossa a Bergamo? Toccava al Governo. Fontana è innocente

La zona rossa nella Bergamasca toccavaa l Governo e non alla Regione, a Conte e non a Fontana. Perché è lo Stato che ha a disposizione l'esercito per presidiare il confine, non Regione Lombardia. La pm finalmente dà ragione al governatore lombardo e mette fine (legalmente, sui media i kompagni e i grillini ci romperanno ancora i coglioni fino alla fine della legislatura) alla polemica feroce.



"Finalmente la verità sta emergendo, insieme alle relative responsabilità: la Procura di Bergamo conferma che l'istituzione della zona rossa in Val Seriana, che avrebbe potuto arginare il contagio in provincia di Bergamo, era di competenza del Governo. Adesso tocca a Giuseppe Conte assumersi la responsabilità davanti a Bergamo e alla Lombardia". Lo afferma il segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, Paolo Grimoldi.



Ed il Capogruppo del Carroccio in Regione Lombardia, Roberto Anelli, chiosa in un post: "Sarà un caso che oggi Pd e M5S si dimettono dalla Commissione d'inchiesta? (quella regionale sulle responsabilità nel gestire l'emergenza covid-19; N.d.R.). La decisione di istituire la zona rossa era governativa, dice il pm di Bergamo...". Ma adesso i veri responsabili pagheranno? Conte ne risponderà? Perché da settimane fiumi di fango sono stati riversati sul Governatore lombardo, per tacere delle contestazioni di finti bergamaschi (in realtà estremisti dei centri sociali) che han dato l'assalto all'auto di Fontana.



E che dire delle minacce e delle scritte ingiuriose sui muri e persino di un possibile attentato, di cui la stampa si è dimenticata di parlare, a seguito del ritrovamento di materiale sospetto al Pirellone? Per tutto questo, per la persecuzione verso un uomo onesto accusato di essere responsabile dei morti per coronavirus, quando le responsabilità decisionali erano altrove, chi pagherà? La Sinistra e i Cinquestelle faranno adesso la fila per scusarsi? Chissà perché, ne dubitiamo fortemente. Se avessero coscienza, taluni personaggi in prima fila nella persecuzione a Fontana oggi dovrebbero dimettersi.