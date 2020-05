Nigeria, incendio in un campo profughi per la fine del Ramadan

L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e i partner umanitari stanno intensificando l'assistenza a favore di quasi 4.000 sfollati che hanno perso tutti i propri averi in un incendio di vaste dimensioni diffusosi rapidamente in un insediamento di Maiduguri, Stato di Borno, nella Nigeria orientale. Le fiamme hanno provocato la morte di due persone e distrutto gli alloggi di centinaia di famiglie.



L'incendio è scoppiato alla vigilia della festa musulmana dell'Eid-al-Fitr, che celebra la fine del Ramadan, presso un insediamento informale che attualmente accoglie circa 40.000 sfollati interni. Le fiamme si sono diffuse a partire da un fuoco acceso per cucinare, alimentando un incendio che ha rapidamente avvolto gli alloggi di tutto il campo. Gli alloggi sono stati rasi al suolo danneggiando altre strutture. La maggior parte delle persone colpite era composta da donne.



Sono quasi 300.000 gli sfollati sparsi all'interno e al di fuori di Maiduguri, capitale dello Stato di Borno, tra insediamenti organizzati e alloggi di fortuna. Negli ultimi mesi, in diverse aree della Nigeria nordorientale sono scoppiati numerosi incendi all'interno di campi sovraffollati nei quali gli alloggi sono troppo vicini l'uno all'altro per garantire condizioni di sicurezza.