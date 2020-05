Salvini vittima dei pm, ma Bonafede lo attacca

Grillini in cortocircuito. Dopo lo smacco delle intercettazioni di chat compromettenti sul leader leghista, svelate dal quotidiano La Verità, il giocattolo della propaganda antisalviniana si è rotto in mano ai Cinquestelle. E così, ai garantisti ad oltranza schieratisi coi pm, ora non resta che una vergognosa marcia indietro, cercando strane scuse. Come quella che in fondo, di tutto il putiferio accaduto in questi giorni e svelato dai media, la colpa è di Salvini. Della vittima, in pratica. Che non avrebbe riformato il Csm (come se qualora Cinquestelle e Pd glielo avessero mai permesso).



"La mancata riforma del Csm è colpa di Salvini. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede", riporta Libero. "Lui adesso fa le dirette, ma l'anno scorso era al governo, e in questo periodo l'anno scorso c'era già un progetto di riforma del Csm. Quando fai cadere un governo ti prendi anche questa responsabilità e blocchi progetti di riforma che sono fondamentali per gli italiani". Bonafede in quei giorni, evidentemente, non c'era. E se c'era dormiva. Perché dimentica che Salvini era tutto intento da una parte a tentare di bloccare le fiumane di immigrati che si riversavano nel nostro Paese, allegramente scortati da Ong taxiste, e dall'altra a difendersi dagli attacchi quotidiani della Sinistra immigrazionista, che minacciava (ed ha attuato) azioni legali.



E se altri procedimenti sono finiti in secondo piano, come la tanto decantata riforma della giustizia che da anni tutti i politici chiedono ma alla quale mai nessuno vuol mettere mano, forse per paura di finire indagato, la colpa è semmai di chi ha impedito a Salvini di lavorare. Ma non si preoccupi, il ministro Bonafede: "In un anno Conte 2 evidentemente il ministro e capodelegazione M5S nel governo non è riuscito a ottenere che la riforma si facesse", commenta Libero. Si rimbocchi dunque le maniche, diciamo noi: è ancora in tempo.