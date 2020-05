Recovery Fund, la verità: Conte esulta ma è pioggia di tasse

Persino Repubblica, che da sempre magnifica il Governo Conte da quando è anche a guida Pd, l'ha detto, "attenzione alle facili euforie. Sul bazooka di Bruxelles la battaglia è appena iniziata”. Il nodo del contendere è il Recovery Fund, il cui annuncio da parte di Paolo Gentiloni ha scatenato la reazione entusiasta di mercati, aziende e politici (del Sud-Europa). Una reazione definita prematura perché siamo solo all’inizio di una trattativa.



Mentre già sui social corre la paura di una patrimoniale e persino di uno scippo sui conti correnti come all'epoca di Amato (e speriamo che così non sia) è innegabile, e Repubblica lo ammette, che il piano di Ursula von der Leyen da 750 miliardi, 500 a fondo perduto e 250 in prestiti, che tanto fa esultare Conte, contenga in realtà due “condizioni-dinamite”. "La prima è che Bruxelles finanzierà il fondo raccogliendo i soldi sui mercati, la seconda è la creazione di una serie di tasse europee per ripagare i debiti", riporta Libero; "la proposta deve essere approvata all’unanimità dai paesi membri e servirà l’appoggio di tutti per non mandare in fumo un piano da 750 miliardi di euro".