Csm, Bruti Liberati: "Ridurre il peso delle correnti"

"Bisogna evitare rimedi peggiori del male. Quando la Costituzione prevede l'elezione dei togati mira a far vivere il Csm dai magistrati come un organo di cui portano la responsabilità. Ma nella futura legge bisogna assolutamente ridurre il peso delle correnti allargando le possibilità di scelta degli elettori, anche di quelli che continuino a fare riferimento a uno o a un altro gruppo". Lo afferma, in un'intervista a Repubblica, l'ex procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati sul Csm.



Riguardo al caso Palamara Bruti Liberati sottolinea: "È un fatto che magistrati in posizioni di rilievo si compiacciono della rete di relazioni che hanno intessuto, e altri, non tutti, non hanno la prontezza di rigettare questo approccio. Occorre fare chiarezza. Non sono fatti di rilievo penale e, per la gran parte, neppure disciplinare. Vi sono però deprecabili interferenze su nomine e trasferimenti". Commentando le parole dell'ex pm Piercamillo Davigo secondo il quale non si dimette mai nessuno per la notizia di essere indagato, l'errore italiano è aspettare le sentenze, Bruti Liberati osserva: "Davigo dice: una cosa è la responsabilità penale, altra e diversa quella politica, che può indurre a dimissioni a prescindere dagli esiti giudiziari. Tenere distinti i due aspetti è un principio garantista e rispettoso della presunzione di innocenza".



"Il problema è che Davigo si lascia talora trascinare dall'amore per la frase a effetto, a rischio che il contenuto sia inteso all'opposto. Nei talk show buttarsi nella polemica e indulgere alle battute brillanti crea solo confusione", prosegue aggiungendo: "Sul principio di fondo io concordo: una cosa è la responsabilità penale, altra e diversa la responsabilità politica, che può indurre a dimissioni a prescindere dagli esiti giudiziari".