Manifestazioni in USA, ci scappa il morto

C'è la prima vittima nelle manifestazioni per la morte di George Floyd. A Detroit un uomo è rimasto ucciso dai colpi d'arma da fuoco sparati da qualcuno all'interno di un Suv in direzione dei dimostranti. Lo ha reso noto la portavoce del dipartimento di polizia della città del Michigan, secondo cui l'incidente è avvenuto ieri sera alle 23.30 ora locale nei pressi del distretto di Greektown, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e agenti.



La vittima è un 19enne che è stato dichiarato morto al suo arrivo in ospedale. E mentre la polizia arresta i giornalisti (un cronista della Cnn) rei di documentare le brutalità, l'agente assassino è stato fermato.