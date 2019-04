di Pietro Bargagli Stoffi - Vorrei segnalare alla vostra testata anticonformista e controcorrente questo comunicato stampa a proposito di un thriller distopico sul pericolo di una deriva autoritaria dell'Unione Europea, per opportuna conoscenza e diffusione: IL THRILLER POLITICO EUROPEO CHE PIACE AL NOBEL - È stato pubblicato a Roma in data 14 febbraio presso l’editore Bibliotheka Edizioni il libro Uropia, il protocollo Maynards, un thriller politico sul rischio reale di una potenziale deriva autoritaria all’interno dell’Unione Europea, che ha riscosso l'apprezzamento del premio Nobel per la Pace, Prof. Muhammad Yunus. Link utile: http://uropia.eu Ispirato al lavoro del Senatore della Lega SP, Professor Alberto BAGNAI, sotto la veste di una fiction il testo affronta e sviluppa temi sociali scottanti e di estrema attualità: quanto è realistico il rischio di una deriva antidemocratica in Europa? Che ruolo possono giocare immigrazione e terrorismo, la demonizzazione delle opposizioni tacciate di "populismo", Big Data e cyber sorveglianza, élites e lobbysmo? In che misura i deficit di democrazia e trasparenza delle istituzioni europee e le asimmetrie economiche fra Stati membri contribuiscono a diffondere sentimenti eurocritici ed euroscettici?



Nato a Pisa e laureato in Giurisprudenza nella sua città, ma residente all'estero da tredici anni, l'autore Pietro Bargagli Stoffi è al suo esordio letterario. Il libro è disponibile in tutti i bookstores online ed in oltre 1000 librerie italiane in formato eBook e cartaceo. Per maggiori dettagli sui contenuti del libro, qui trovate una estensiva recensione: https://www.goodreads.com/review/show/2696873921?book_show_action=true&from_review_page=1 e qui una breve SINOSSI: https://uropia.blogspot.com/p/traduttori-cercasi.html