Coronavirus, l'abbraccio di Calderoli ai bresciani

"Leggo i numeri dei contagiati e dei quasi 1200 deceduti in provincia di Brescia e rivedo la stessa tragedia che sta vivendo la provincia di Bergamo. Da bergamasco sono vicino ai cugini bresciani: lo stesso tsunami ha travolto le nostre province, stiamo piangendo le stesse lacrime, con lo stesso dolore e la stessa paura".



"Questa tragedia e la battaglia che stiamo combattendo insieme ci renderà ancora più uniti, anche se magari tra qualche mese torneremo a sfotterci per i soliti campanilismi e per il calcio, il nostro legame resta profondo e dopo questa pandemia lo sarà ancora di più. Forza Bergamo, forza Brescia!". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.