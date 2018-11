Ponte di Genova, demolito il pilone 9

"Demolita la pila 9 di ponte Morandi!!! Procedono spediti i lavori che permetteranno la riapertura di via Perlasca entro Natale!" e poi due hashtag #pontemorandi e #avantigenova. Il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario per la ricostruzione, annuncia con un post sulla propria pagina Facebook ufficiale la conclusione dei lavori di demolizione sul cavalletto della pila 9 del viadotto, quella crollata.



Con lo smantellamento delle macerie possono partire i lavori di asfaltatura e sistemazione della strada che è in parte collassata a causa del peso del ponte crollato. Poi, previo via libera da parte della Procura, la riapertura della strada che potrebbe avvenire entro Natale. Anche il presidente della Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti commenta su Fb l'avvenimento. "Si lavora senza sosta per riaprire via Perlasca entro Natale, la terza strada restituita alla città in poche settimane".