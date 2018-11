Ossa nella Nunziatura, la sorella della Gregori: "Aspettiamo l'esito definitivo"

"Noi aspettiamo sempre l`esito definitivo delle analisi sulle ossa visto che lo stesso professor Arcudi, consulente del Vaticano, continua a usare il condizionale in merito ai primi accertamenti. Solo l`esame del Dna può darci delle certezze. E comunque noi faremo effettuare altre analisi in parallelo dalla nostra genetista Marina Baldi. Vogliamo che le cose siano fatte bene, alla luce del sole, senza altri depistaggi o insabbiamenti". Lo ha detto a Radio Cusano Campus Maria Antonietta Gregori, la sorella di Mirella, una delle due ragazze sparite a Roma 35 anni fa.





"Come famiglie coinvolte abbiamo bisogno di pace dopo 35 anni, non è possibile andare avanti così. Io in tutti questi anni - ha spiegato la donna - ho sempre pensato e sperato che mia sorella fosse ancora viva, non so dove si trovi, ma dentro di me sento che è viva; però, se quelle ossa dovessero essere di Mirella, allora dopo tanta sofferenza metteremmo la parola fine a questa terribile storia che dura da 35 anni e soprattutto finalmente si aprirebbe un`indagine per arrivare alla verità".





"La cosa che mi fa ben sperare - ha concluso Maria Antonietta Gregori - è l`apertura nuova del Vaticano e della Procura nei confronti del caso della scomparsa di mia sorella e di quella di Emanuela Orlandi. Visto che in passato indagini vere e proprie sulla scomparsa di Mirella non sono mai state fatte, a causa, lo ripeto, di depistaggi, insabbiamenti e false piste. Speriamo si possa arrivare presto alla verità".