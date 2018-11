Salvini: "Il Decreto sicurezza? Successo di tutto il Governo"

Il reddito di cittadinanza "lo faremo in primavera. Stiamo facendo tutto insieme e ringrazio gli italiani, Di Maio e Conte". Con l'ok al decreto sicurezza "è stata fatta una scelta che era nel contratto e non è targata Salvini o Di Maio ma di tutto il governo. Non è un successo di Salvini ma merito di tutto il governo. Poi sono anche fortunato...". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato da Maria Latella su SkyTg24.