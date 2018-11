Ma quale “icona di pace”, è un'opera riciclata e politicamente corretta!

Il Ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli sarà domani pomeriggio a Padova per far visita, alle ore 14, al Museo Storico della Terza Armata di via Altinate 59. Nel museo, che ha sede presso Palazzo Camerini ed è stato costituito nel 1956, è esposto fra l’altro il cartone preparatorio dell’opera che sarebbe stata realizzata da Pablo Picasso (1881-1973) subito dopo il bombardamento aereo della città omonima da parte dei nazionalsocialisti tedeschi in guerra contro il Fronte comunista della Spagna repubblicana (1938). Il cartone è stato utilizzato per la realizzazione da parte del pittore spagnolo dell’arazzo, commissionato da Nelson Rockefeller, poi esposto all’Onu con il titolo di "Guernica. Icona di Pace".





Ma la vulgata sul quadro merita ancora una volta di essere tramandata ai posteri? E da un uomo di cultura come il ministro Bonisoli non ci potremmo aspettare finalmente qualche parola di verità, in merito, e sia dal punto di vista storico-politico che culturale ed artistico?





Sveliamo in effetti una pagina pochissimo conosciuta della nostra storia recente, che s’intreccia con quella che riguarda le persecuzioni cui fu sottoposta la Spagna monarchica e cattolica durante la guerra civile spagnola (1936-1939) e, in realtà, fin dall’avvento della Seconda Repubblica (1931).





L’attacco alla monarchia ispanica e alla sua religione di sempre da parte del Fronte dei “Rojos”, infatti, non fu causato dalla reazione all’insurrezione nazionalista di Francisco Franco, bensì dal profondo odio verso la Tradizione e verso il Cristianesimo nutrito da una classe dirigente, quella repubblicana appunto, intrisa di marxismo, liberalismo e principi massonici. Questa connotazione di una delle parti in lotta della guerra civile spagnola è stata completamente rimossa, perché i partiti di sinistra, i media ed il pensiero politicamente corretto hanno esaltato la partecipazione degli intellettuali (da Orwell ad Hemingway) alle “brigate internazionali” repubblicane, sottolineando solo ed esclusivamente le violenze compiute dai nazionalisti e dai loro alleati (i fascisti italiani ed i nazisti tedeschi), per poi poter denigrare e demonizzare il successivo governo franchista.





La guerra civile è stata sintetizzata nella celeberrima opera di Picasso come se l’unica violenza avvenuta fosse stato il bombardamento di Guernica. Della violenza inaudita dei repubblicani fra di loro e contro i nemici e tutti i cristiani per il solo fatto di essere tali si è persa ogni traccia!





Ritornando al merito culturale e artistico dell’opera di Picasso, come ha scritto lo scultore e regista Enzo Schiuma (1932-2017), in quel “frammentato assemblaggio di simboli equotaurini” non c’è nulla da “rimanere inebriati”. Non a caso si è trattato di un’opera riciclata, “assurta oggi a simbolica condanna del bombardamento nazista della città spagnola pur sapendosi (ma è tenuto nascosto) che fu commissionata al pittore, ben prima del fatto, per celebrare la morte sull’arena d’un noto torero” (Enzo Schiuma, L’opera d’arte: la grande ammalata, “Il Borghese”, luglio 2010, p. 71).