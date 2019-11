Diverse persone accoltellate in strada a L’Aia: uomo in fuga

Diverse persone sono state ferite ieri con fendenti di coltello nella via dello shopping del L’Aia, in Olanda, Grote Marktstrast. La polizia, che ha confermato la notizia, ha dichiarato di essere alla ricerca di un uomo in fuga, tra i 45 e i 50 anni, con una giacca nera, una sciarpa e una tuta grigia.