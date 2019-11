Pyongyang minaccia il Giappone e insulta Shinzo Abe; "Stupido"

La Corea del Nord ha definito il primo ministro giapponese Shinzo Abe "idiota" per aver affermato che i proiettili lanciati giovedi' da Pyonyang erano missili balistici, e hqa minacciato di colpire il Giappone. "Si può dire che Abe sia l'unico idiota in questo mondo e l'uomo più stupido che abbia mai conosciuto la storia, poiche' non e' in grado di distinguere un missile da un sistema di lancio multiplo di missili", si legge in un comunicato diffuso dall'agenzia ufficiale Kcna.



Il primo ministro giapponese vive "isolato dalla politica internazionale", aggiunge il testo che definisce Shinzo Abe uno "stupido", "ignorante", "perfetto scemo", "nano politico", "cane pauroso" o addirittura lo paragona a un "bambino deforme". Pyongyang accusa anche il premier conservatore giapponese di aver tentato di affossare il dialogo con gli Stati Uniti sulla denuclearizzazione, attualmente in una fase di stallo.