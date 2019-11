Milano, l'annuncite di Sala e le ciclabili colabrodo

“Dal sindaco Sala arriva l’ennesimo spot elettorale. Si riempie la bocca parlando di piste ciclabili e di città a misura di due ruote ma si dimentica che Milano è un colabrodo, che la manutenzione delle strade lascia a dir poco a desiderare. Per tacere delle piste tracciate a casaccio tra un binario e l’altro del tram, come da documentazione fotografica di piazzale Baiamonti/via Farini, inoltratami da un cittadino”. Così il consigliere comunale leghista Gabriele Luigi Abbiati commenta le dichiarazioni del Primo Cittadino a margine della biciclettata organizzata l'altra mattina dall'associazione MassaMarmocchi.



“Milano a misura di ciclista? Un bel sogno”, continua Abbiati. “Peccato che per le strade cittadine non sia infrequente trovare buche o addirittura voragini e persino pavé sconnesso che allunga le fila dei ciclisti, ma anche dei motociclisti, incidentati che terminano il loro viaggio su due ruote in ospedale. Senza ovviamente aprire il capitolo delle piste incomplete, di quelle che finiscono nel nulla o del tutto inutilizzate”. “Sala ora ci parla di nuove piste? Gestisca meglio la città e non faccia continui proclami per nascondere sotto il tappeto la polvere, o meglio le buche”, conclude Abbiati.