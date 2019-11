“Bibbiano. Il gender è fra Noi”... e le Sardine diventano arcobaleno

Anche prima di “Bibbiano, il gender è fra Noi”, lo spettacolo di letture musicali scritto da Diego Fusaro e accompagnato da Marco Fusi al clarinetto e Renato Pompilio alla chitarra, il movimento delle Sardine si è fatto sentire. Fuori dai cancelli del Polifunzionale di via Risorgimento a Senago (Milano), sede della prima assoluta, si sono infatti radunati in Flash Mob una quarantina di manifestanti, fra cui non pochi iscritti ai partiti di sinistra locali e consiglieri del Pd che, in segno di protesta, hanno intonato la solita Bella ciao… Grazie alla presenza all’ingresso della Sala di diversi carabinieri e agenti della Polizia Locale, nessuno scontro o episodio di violenza ha per fortuna funestato l'iniziativa di ieri sera che, come assicurato dai promotori, ha effettivamente evitato di toccare i drammatici fatti di cronaca della Val d’Enza e le stesse vicende giudiziarie al centro dell’indagine ancora in corso da parte della Procura di Reggio Emilia.

“Abbiamo parlato piuttosto della tendenza del capitalismo di distruggere la famiglia naturale, per far prevalere un diritto prettamente consumistico. Abbiamo parlato del ruolo della famiglia e degli affetti nella società odierna. Credo non si debba avere nessun colore politico quando si parla di tutti quei bambini strappati dalle loro famiglie”, ha commentato a caldo, alla fine dello spettacolo, l’assessore alla cultura del Comune di Senago Sara Capuano.

Ma questo è bastato alle Sardine per impugnare, dopo quella rossa, anche la bandiera arcobaleno, etichettando la manifestazione come un'espressione omofoba, “che alimenta teorie complottiste e strumentalizza fatti di cronaca delicati che riguardano minori”.

“Sono sconcertato”, ha detto il capogruppo del Pd di Senago Lorenzo Conforto “Si offende e infama la città e i cittadini di Bibbiano sapendo che secondo la Procura non esiste un ‘sistema Bibbiano’. Rimango basito dal fatto che si spendano 2.666 euro per un’iniziativa che non ha proprio nulla a che vedere con la promozione culturale”.

“Siamo ormai abituati alla fissazione della Lega e di Fusaro di infangare la comunità arcobaleno, usando il fantasma del ‘Gender’”, ha aggiunto il responsabile dei Diritti del Pd di Milano Metropolitana Michele Albiani.

“Se qualcuno pensa di fermare la libertà di pensiero vada in un altro paese. Senago è un paese libero”, ha replicato alle accuse il giovane sindaco - trent’anni - del comune dell’hinterland milanese Magda Beretta (Lega). La prima cittadina ha quindi difeso l’iniziativa sottolineandone proprio la valenza culturale: “Vogliamo porre l’attenzione sulla mercificazione della persona e dei bambini. [...] E non vengono sperperati soldi pubblici. Ricordo che il Partito democratico ha sempre da ridire per ogni evento. Loro per il concerto ne avrebbero spesi 8mila di euro. Noi con quei soldi facciamo 10 eventi”. E non a caso per questo Natale 2019, come si legge sul sito istituzionale del Comune, “Senago si animerà di altri interessanti eventi e iniziative, dislocati su tutto il territorio!”. Allora avanti così!