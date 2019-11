Mes, Gelmini: "Conte affoga nelle contraddizioni della maggioranza"

"Sara' proprio interessante ascoltare le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedi' alla Camera in merito alla riforma del Fondo Salva Stati". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Il premier difendera' l'accordo chiuso con l'Unione europea? Seguira' la linea tracciata da Gualtieri? Oppure quella del capo politico dei 5 Stelle Di Maio? Nel governo giallorosso ci sono almeno tre posizioni in contrasto tra loro: firma in bianco, modifica dell'accordo, rinvio. Quale prevarrà? Una situazione davvero assurda che fotografa al meglio lo stato dell'esecutivo giallorosso", aggiunge Gelmini.



"Conte e' un primo ministro senza copertura politica, che ha giocato in proprio per restare a Palazzo Chigi e adesso sta affogando travolto dalle contraddizioni di questa inconsistente maggioranza. Il tutto sulla pelle dei cittadini e mettendo a rischio i risparmi degli italiani", conclude.