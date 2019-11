Salute, Mulè: "Legge salva vita ferma in Senato, fare in fretta"

"E' ferma da mesi al Senato la Legge 'Salva Vita' di cui sono promotore e relatore che istituisce l'obbligo di dotare luoghi e strutture pubbliche (dagli aeroporti alle scuole) di defibrillatori, passata all'unanimità alla Camera mesi fa e in attesa che venga eletto il nuovo Presidente della Commissione Igiene e Sanità. Quindi lancio un appello ai colleghi senatori: fate in fretta, fate presto, non c'è altro tempo da perdere, salvare la vita delle persone non può dipendere da questi ritardi". Lo scrive su Facebook Giorgio Mulè, deputato di FI e portavoce azzurro dei gruppi di Camera e Senato che cita il caso del giovane "Graziano Maiolino, morto a 21 anni, su un campo di calcetto a Catania, stroncato da un arresto cardiaco. Gli amici hanno provato a rianimarlo in attesa dei soccorsi ma non c'e' stato nulla da fare".



"Si racconta", aggiunge Mulè, "di una scena straziante che si inserisce in un quadro doloroso e malgestito. La struttura era sprovvista di defibrillatore, un dettaglio fondamentale considerato che negli istanti che seguono un arresto cardiaco l'intervento con un DAE è un vero e proprio 'salva vita'. L'ennesima tragedia che forse si poteva evitare somma alle possibili responsabilità dei singoli quelle inescusabili della politica".