Sacchi dell'immondizia in faccia a De Luca ad Aversa

Contestazioni contro il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ad Aversa. De Luca era arrivato in piazza Municipio per la firma sull'Accordo di Programma dei Pics insieme al sindaco della città normanna, Alfonso Golia. All'uscita dal comune, un piccolo gruppo di attivisti di Stop Biocidio ha lanciato contro il governatore dei sacchetti dell'immondizia, uno dei quali ha quasi sfiorato il volto del Governatore.



Sulla loro pagina Facebook, gli attivisti dopo l'episodio hanno scritto "De Luca, un personaggio che dopo un estate che ha visto decine e decine di roghi tossici ogni giorno, si permette ancora di dire che terra dei fuochi non esiste e non è un problema. Non esiste altra strada: o lui o la nostra terra".