Governo, Lotti: "Andiamo a fine legislatura ma il Pd non tema il voto"

"Il Pd è un partito che non può avere paura del voto" e con questo "non vuol dire che sto chiedendo il voto, non sto suggerendo il voto, anzi ho detto che il governo deve andare a fine legislatura e deve portare avanti quei programmi e quei progetti per i quali è nato". Lo ha affermato il deputato del Pd, Luca Lotti, intervenendo all'assemblea nazionale di Base Riformista, corrente interna al Partito Democratico composta dagli ex renziani.



"In estate - ha aggiunto - è nato un governo per fare qualcosa di concreto, e deve andare avanti senza vivacchiare, senza aver paura di dire le cose per le quali è nato, senza aver paura di programmare per il futuro. Questo governo deve essere rafforzato, sostenuto, ogni giorno un po' punzecchiato ma pensando alle esigenze dei cittadini: non possiamo tutti i giorni rincorrere la polemica di turno. Dobbiamo - ha concluso - essere responsabili, dobbiamo essere i primi a dire 'basta litigi'. Vogliamo dirlo con forza, senza vivacchiare; il governo faccia quelle cose che crede opportune per il bene e l'interesse dei cittadini".