Salvini: "Sto coi cittadini che bloccano le strade"

Per la questione dei rifiuti di Roma "i cittadini di Civitavecchia, di Frosinone e di tutte le province del Lazio in queste ore scenderanno in piazza per bloccare le strade" e "io sono al loro fianco". Matteo Salvini, segretario della Lega ed ex ministro dell'Interno, lo dice in un comizio a Portoferraio, nell'Isola d'Elba, in diretta Facebook.



"Pensate un po' la mentalità di certa gente - dice Salvini dal palco- sono stato a Civitavecchia questa settimana, perché il sindaco di Roma Raggi, un genio assoluto, siccome non sa dove mettere mille tonnellate di monnezza che producono a Roma e non vuole i termovalorizzatori, ha firmato una lettera di notte in cui dice 'mille tonnellate da Roma le mando a Civitavecchia', senza avvisare quelli di Civitavecchia".



"In tutto ciò, prosegue il segretario della Lega, "ovviamente i cittadini di Civitavecchia, di Frosinone e di tutte le province del Lazio in queste ore scenderanno in piazza per bloccare le strade, perché non è giusto soffrire per l'incapacità di qualcun altro, e io sono al loro fianco, perché se uno non è capace di fare il sindaco può anche dimettersi".