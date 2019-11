Londra, Calderoli: "Se il terrorista fosse stato in carcere avremmo tre morti in meno"

"Dolore per le vittime di ieri a Londra e una preghiera per le le loro famiglie e i feriti. Ed una riflessione: questo attentatore dal 2012, dopo il suo arresto con l’accusa di terrorismo, era sottoposto a misure cautelari e aveva il braccialetto elettronico. Eppure ha colpito e ucciso".



"È evidente che per questi estremisti non ci possono essere pene alternative al carcere, perché alla prima occasione possono colpire: per chi è una minaccia, accertata ovviamente, per la nostra sicurezza serve il carcere e basta. Se questo terrorista fosse stato dietro le sbarre oggi non piangeremmo tre vite umane spezzate". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.