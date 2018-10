Non tornano i fascismi, ma gli isterismi

Chiunque sulla stampa, in televisione e sui social, etichetta la militante di Forza Nuova ed ex candidata Sindaco di Budrio (Bologna) per la lista “Aurora italiana”, indicata come neonazista, una deficiente. Il para-scandalo è avvenuto a Predappio, in provincia di Forlì-Cesena, terra natia di Benito Mussolini in occasione della annuale manifestazione di richiamo della marcia su Roma del 27-29 Ottobre 1922. Caratteri Disney e scritta sulla maglietta "Auschwitzland", ironizzando sul macabro evento dello sterminio degli ebrei.



Una operazione nostalgia, che si ripete ogni autunno, ma che questa volta pare avere suscitato più frenesia del solito, forse perché i giornalisti cercano di forzare la mano con – mutatis mutandis – l’odierno governo giallo-blu. Il Fatto Quotidiano s’è fiondato nel raccogliere le dichiarazioni di qualche signore attempato: “Votiamo Salvini”, e così il megafono dell’audience s’amplia.



In duemila si sono ritrovati in Piazza Sant’Antonio, per proseguire verso il cimitero monumentale di San Cassiano, dove riposa il Duce nella sua cripta. Nessuno scontro con le forze dell’ordine, nessun disagio, tanti souvenir, tanto fanatismo fine a se stesso, e nulla di più. Un omaggio alla famiglia del Ventennio, sentimenti patriottici, nazionalisti, e contro l’Unione Europea.



Niente di nuovo sotto il sole, ma tanto basta alla propaganda per farci il caso dell’anno a cui non dà adito più nessuno. Sarebbe come avere paura del Comunismo perché in Parlamento v’è una formazione politica come Liberi e Uguali, che a proposito per bocca del Senatore pugliese Laforgia emette una interrogazione parlamentare al Ministro degli Interni sulla puerile faccenda.



Selene Ticchi, pietra dello scandalo di questa storia per la t-shirt sopracitata, commenta da sola il proprio gesto: “Solo humor nero”. Ecco, come quando Charlie Hebdo pubblica vignette di pessimo gusto e sarcasmo. Al di là del modo in cui si declina una ideologia, sono utili sempre da ricordare le parole di Leo Longanesi: "Che strana democrazia è mai quella che vieta di rimpiangere un dittatore scomparso, e che strano dittatore fu mai quello se trova tanti disposti a rimpiangerlo in tempi di democrazia."