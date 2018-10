Salvini: "Draghi ha fatto tanto per l'Italia"

"Draghi ha fatto tanto per l'Italia e per il sistema economico italiano. E spero che continui a fare tanto". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto durante 'Non è l'arena' su La7 ad una domanda sulle dichiarazioni di Di Maio sul presidente della Bce.



"Siamo qui da 5 mesi - ha poi aggiunto - e c'è l'informazione, la grande finanza, la Commissione Europea, tutti i potenti del mondo che ci stanno massacrando. E dunque ci sta che a qualcuno scappi la pazienza...".