I Leghisti ospiti del Sindaco di Floresta(ME)

Nella serata di sabato l'assessore al comune di Catania della Lega Fabio Cantarella e coordinatore regionale insieme al coordinatore agli enti locali della Provincia di Messina Matteo Francialia,al coordinatore Lega di Santa Teresa di riva Salvatore Trimarchi,al consigliere comunale Natalia Bevacqua del comune di Tortorici e al vice coordinatore di Santa Teresa di riva ingegnere Santino Nitopi,sono stati invitati dal sindaco di Floresta Antonino Cappadonna all'ottobrata,manifestazione che si svolge ogni anno nel piccolo comune montano della provincia di Messina in cui si apprezzano vai prodotti tipici gastronomici dei Monti Nebrodi come la provola e la salssiccia. Floresta e' il comune piu' alto della Sicilia situato a 1.276 metri di altezza e' un comune che subisce lo spopolamento.Il gradevole incontro che si e' svolto nel Municipio da il senso di come siano i leghisti,sono fatti per costruire,infatti dal dialogo avuto con il sindaco Cappadonna si gettano le basi per aggregare piu' comuni del comprensorio dei Monti Nebrodi e farli convergere verso la Lega.Poi la spedizione leghista capeggiata da Cantarella ha proseguito verso il comune di Ucria dove la delegazione e' stata ricevuta dal vice sndaco Marzullo,anche qua un incontro gradevole e cordiale,sfociato in una cena a base di risotto ai funghi dei Nebrodi,panini con salsiccia di suino nero dei Nebrodi e buon vino rosso locale,insomma gli amministratori che comprendono le idee di Salvini e della Lega ci sono e si avvicinano.La Lega cresce anche in provincia di Messina alla faccia dei rosiconi.