Mimmo Lucano fa il perseguitato. Via Skype

"A Riace abbiamo iniziato il modello dell'accoglienza nel 1998 e per almeno 15 anni non c'è stato alcun problema, negli ultimi 2-3 anni qualcosa è cambiato. Andando avanti ho capito che c'è una propaganda politica che ha posto al centro il tema dell'immigrazione". Lo ha detto il sindaco di Riace, Domenico Lucano, intervenendo in collegamento Skype ad un convegno organizzato a Campobasso sul tema dell'immigrazione e accoglienza.



Facendo riferimento a quello che sta accadendo in Italia negli ultimi anni, Lucano ha parlato anche dei termini "emergenza, paura, sicurezza" che ricorrono frequentemente negli ultimi tempi, aggiungendo che "Riace nella sua dimensione, anche tragica, dimostra esattamente il contrario, dimostra che tutto ciò non esiste".