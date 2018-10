L'Iran condanna la strage di Pittsburgh

"L'estremismo e il terrorismo non conoscono razza né religione, e devono essere condannati in ogni caso. Il mondo merita di più che vivere con una demagogia armata. Pensieri e preghiere per le vittime dell'attacco terroristico alla sinagoga di Pittsburgh e ai loro cari". Così il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha condannato su Twitter l'attentato di sabato negli Stati Uniti in cui sono morte 11 persone.