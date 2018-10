Scene-fotocopia da San Lorenzo a Friburgo

Che cos’è la “sindrome di Stoccolma”? È uno stato psico-patologico di abbassamento della stima personale e di perdita dell’identità che, in determinati contesti, crea una sottomissione, una complicità o dipendenza con il carnefice, l’oppressore o il violento che sia. Come ci ha spiegato l’islamogo Alexandre Del Valle, tale fenomeno oltre che individuale può essere anche collettivo, e può aver a che fare con sfide epocali come l’immigrazione e il terrorismo globale (cfr. Le Complexe occidental. Petit traité de déculpabilisation, Toucan, Parigi 2014). Le “avanguardie” del radicalismo islamista, in particolare, dall’11 settembre in poi, tendono a cogliere di sorpresa e rivoltare contro sé stesso il “nemico” occidentale, associando le dinamiche "del terrore psicologico con il complesso di auto-colpevolizzazione e auto-demonizzazione e con la fascinazione voyeuristica. Gli occidentali che osservano terrorizzati l’immagine di un ostaggio che è sul punto di essere sgozzato in diretta e che sta leggendo un messaggio che accusa la propria fazione sono destinati ad accogliere le rivendicazioni degli islamisti che accusano i 'giudeo-crociati' di aver 'oppresso i musulmani'”» (Randa Kassis-A. Del Valle, Comprendere il caos siriano. Dalle rivoluzioni arabe al jihad mondiale, D’Ettoris editori, Crotone 2017, pp. 244-245).





Qualcosa di simile è accaduto ieri in Germania in occasione dell’ennesimo brutale fatto di cronaca nera accaduto ad una tedesca 18enne per mano di migranti. L'episodio è accaduto due settimane fa a Friburgo ed ha visto la giovane drogata e stuprata da un branco d’immigrati che, grazie alla complicità di uno spacciatore di nazionalità tedesca, l’hanno puntata davanti a una discoteca. La polizia ha già arrestato 8 uomini, che ora si trovano in custodia cautelare, sette di nazionalità siriana con un'età compresa tra 19 e 29 anni, mentre l'ottavo sospetto è un 25enne tedesco. I sette migranti sono arrivati nel Paese grazie alla politica migratoria per i rifugiati.





Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Deutsche Welle, la vittima avrebbe incontrato almeno uno degli otto uomini in un locale notturno il 14 ottobre, avrebbe accettato dal ragazzo tedesco una dose di droga sintetica contenuta in pillola a forma di cuore che, stordendola, l’avrebbe lasciata in balia degli stupratori (secondo altra versione la giovane avrebbe ricevuto da un ignoto un drink sospetto). Gli otto delinquenti, dunque, l’hanno impunemente violentata nascosti dietro cespugli non distanti dal locale notturno. La polizia è riuscita a risalire ai sospetti grazie a tracce di Dna lasciati sul suo corpo.





Ieri si sono tenute a Friburgo due manifestazioni, promosse dal movimento Alternative für Deutschland (Afd), a sostegno di una politica più severa nei confronti dei migranti. Vari i cartelloni e gli slogan intonati dai partecipanti, fra 300 e 500 persone secondo un portavoce della polizia, primo fra tutti: “Non c'è posto per i criminali a Friburgo” (cfr. Demos nach Vergewaltigung: „Es gibt in Freiburg keinen Raum für Straftäter“, in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.10.2018). Esattamente come accaduto per la dimostrazione di solidarietà del vicepremier Matteo Salvini a Desirée Mariottini nel quartiere San Lorenzo, però, anche ieri una contromanifestazione di estremisti di sinistra ha provocato tafferugli che hanno costretto alla fine la polizia locale ad intervenire. Gli attivisti anti-AfD, in notevole superiorità numerica (circa 1500 persone secondo la polizia), hanno ritenuto bene di contestare al movimento sovranista non l’impegno contro la violenza, l’immigrazione incontrollata e la droga, bensì le “strumentalizzazioni” politiche delle quali si sarebbe reso colpevole manifestando contro quest’ennesimo e odioso reato. Nel solco della più classica “sindrome di Stoccolma”, appunto.