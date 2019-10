Autonomia. Anelli (Lega) replica a Bussolati (Pd): “Fa bene il Presidente Fontana a dubitare del Ministro Boccia”

“Il Presidente Fontana non ha tutti i torti nel dubitare del Ministro Boccia, dato che prima ha dichiarato di aver praticamente pronta una legge quadro sull’autonomia per poi scoprire proprio oggi che invece ha addirittura bisogno di una gruppo di lavoro composto da esperti per capire di cosa si stia parlando. Consiglio a Bussolati di leggersi bene tutte le dichiarazioni di Boccia prima di fare affermazioni che non stanno né in cielo né in terra”. Così Roberto Anelli Capogruppo Lega in Regione Lombardia replica alle dichiarazioni di Bussolati (Pd) in tema di autonomia.