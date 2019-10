Autonomia, Grimoldi: "Basta con le balle di Boccia"

"Adesso basta con le menzogne e le assurdità sull’autonomia differenziata. Una riforma a costo zero, nel senso che non sposta un euro rispetto alle risorse oggi assegnate alle singole Regioni, che non cambierà nulla per i cittadini delle Regioni non coinvolte che avranno esattamente gli stessi servizi che hanno oggi, e che avverrebbe a Costituzione vigente, senza nessuna modifica della Carta in quanto espressamente prevista". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia.



Che aggiunge: "Non si vuole fare per ragioni politiche? Almeno si abbia l’onestà di dirlo ai cittadini della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia Romagna, assumendosi la responsabilità politica per questo no. Ma basta con le balle del ministro Boccia che se ne esce parlando di attuazione del principio della sussidiarietà come condizione per l’autonomia: queste sono panzane".