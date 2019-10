Manovra, Gelmini: "Maggioranza implosa, Paese nel caos"

"Dopo la tranvata rimediata in Umbria i partiti che sostengono il Conte Bis sono palesemente sull'orlo di una crisi di nervi. Il Partito democratico, che con Zingaretti aveva accarezzato l'idea di una 'alleanza strutturale' con i grillini, perde un'altra regione e continua a prendere sberle da Di Maio e Renzi". Lo dice Mariastella Gelmini.





"Il Movimento 5 Stelle - prosegue - precipita e il suo capo politico - in aperto contrasto con Conte, Grillo e Fico - dichiara finita l'esperienza degli accordi locali con i dem. Sullo sfondo Italia Viva che, alla ricerca di un centro di gravita' permanente, intanto si accontenta di gongolare per gli insuccessi altrui. Cosa accadra' nelle prossime ore? Il percorso, ahinoi, appare segnato: una maggioranza in implosione riaprira' il gia' pericolante cantiere della manovra, con ogni partito che puntera' ad imporre le proprie istante con ultimatum e sempre crescenti tensioni; il decreto fiscale, arrivato negli scorsi giorni a Montecitorio, sara' preso d'assalto da Pd-M5S-Iv-Leu, che punteranno a riscriverlo a suon di emendamenti non concordati e reciproche ripicche. Uno scenario da incubo. Gli irresponsabili al governo rischiano di far sprofondare il Paese nel caos. Vadano a casa il prima possibile. L'alternativa di centrodestra è pronta a guidare l'Italia".