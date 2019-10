Dopo la scoppola umbra i grillini chiedono la testa di Di Maio

I pentastellati andranno da soli alle prossime Regionali. Dopo la scoppola presa in Umbria, che ha visto i voti grillini dimezzati, e la convinzione di Di Maio che a penalizzarli sia stato l'accordo con il Pd (un po' di autocritica, no? Sicuri che le cause siano solo queste e non la mancata capacità operativa dimostrata a livello amministrativo, vedasi l'esempio di Roma?) il M5S conferma che si presenterà da solo alle Regionali sia in Emilia-Romagna che in Calabria, secondo quanto emerso dagli incontri di Di Maio coi referenti del MoVimento sul territorio.



Ed è tensione dopo il flop in Umbria, con il leader pentastellato e la fronda interna che gli rema contro, un "fuoco amico" che lo mette nel mirino dei malpancisti che lavorano a un documento che potrebbe fargli le scarpe o quantomeno depotenziarne la figura. Ed è gelo tra Di Maio, Conte e Grillo. Dalle Cinquestelle alle stalle...