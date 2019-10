Sta arrivando un bastimento carico di...migranti

La Ocean Viking, la nave ong norvegese che da 11 giorni attendeva l’ok allo sbarco con 104 migranti a bordo, potrà sbarcare a Pozzallo alle 8 di stamani, dopo l'ok del Viminale allo sbarco in seguito al forte pressing da parte di Pd e Iv. Francia e Germania ne accoglieranno 70.



L’account twitter di medici senza Frontiere ha reso noto che, contemporaneamente, è stato raggiunto un accordo per la redistribuzione anche dei 90 migranti salvati dall’altra nave ong Alan Kurdi. "Per le navi delle ong straniere ricomincia la pacchia", commenta Salvini. In Libia circa 600 persone sarebbero state rilasciate intanto dal centro di detenzione di Abu Slim, indovinate dove sono pronte a dirigersi?