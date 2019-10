M5S, Gallo: "Tutto troppo in fretta, Di Maio ha sbagliato in Umbria"

"L`alleanza in Umbria? L`ha proposta Di Maio, io ero contrario (lui dice il contrario; NdR)". Luigi Gallo, deputato M5s e presidente della commissione Cultura alla Camera, considerato vicino a Roberto Fico, fa il punto della situazione dopo il crollo alle urne in una intervista al Corriere della sera. "Avevo già denunciato - prosegue - che si trattava di un`operazione sbagliata. La scelta di allearsi è stata fatta da Di Maio, insieme a un consigliere regionale, con scarsa condivisione con gli altri. Poi c`è stato il voto su Rousseau, con il sì del 60 per cento. Ma io ho votato no".



"Perché si è fatto tutto troppo in fretta, non c`erano le condizioni per stare insieme senza prima decidere cosa fare insieme", spiega Gallo. Alle prossime Regionali "penso che bisogna continuare a tenere aperto il dialogo. Promuovere una sfida positiva al centrosinistra e tenere alta l`asticella. Confrontarci con il Pd e anche con le civiche, purché non create all`ultimo minuto".



"Faccio l`esempio della Campania. Il Pd è disponibile a chiudere gli enti privati che gestiscono l`acqua e passare a una società pubblica? È disponibile ad aprire impianti di compostaggio? Bisogna sfidarli sui programmi", osserva Gallo. In Emilia il Pd, però, ha già pronto Bonaccini. "Non voglio parlare di candidati. Vediamo prima se riusciamo a far convergere il Pd sui nostri temi identitari, per esempio su una corretta gestione delle partecipate", ragiona il pentastellato.



"Io - ribadisce - sostengo la posizione di Beppe Grillo, che ha indicato la rotta quest`estate e l`ha ribadita anche a Italia 5 Stelle. Serve un piano di 10-20 anni per affrontare insieme le sfide ambientali e sottrarci alla destra, che punta solo sulle paure dei cittadini e sull`uomo solo al comando".



Quanto a un eventuale passo indietro di Di Maio, Gallo osserva: "Non mi appassiona più il tema della leadership. Secondo me ha anche stancatoicittadini, che vorrebbero far emergere altri temi. Parliamo di criminalità organizzata, di sicurezza anche nelle scuole". E sul premier Giuseppe Conte dice: "Trovo che Conte sia un buon presidente del Consiglio. Apprezzo che voglia investire in istruzione e scuola e spero che ci riuscirà".