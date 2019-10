Manovra, Baretta: "Altre modifiche possibili"

Le modifiche al disegno di legge di Bilancio uscite dal vertice di maggioranza di ieri non sono figlie della batosta elettorale in Umbria. Parola del sottosegretario all`Economia Pier Paolo Baretta (Pd) che, in una intervista al Corriere della Sera, spiega: "Non direi proprio, sono figlie del buon senso. La manovra di bilancio è un lavoro che trascende da un risultato elettorale, pur importante e da tenere nella giusta considerazione, come quello di domenica".



"La manovra di bilancio - sottolinea - ha un impianto che nei suoi assi portanti non può e non deve essere toccato: lo stop all`aumento dell`Iva, il cuneo fiscale, gli investimenti. Dopodiché i miglioramenti sono sempre possibili, adesso come in Parlamento". Ma altri miglioramenti sono possibili: "Vedremo quali saranno quelli proposti dal Parlamento, anche dall`opposizione. Naturalmente a patto di non toccare i saldi complessivi. Personalmente credo che un ulteriore aumento dei fondi per le non autosufficienze sarebbe una cosa buona e giusta".



"Questa manovra - ricorda Baretta - ha fermato l`aumento di Iva e accise per 23 miliardi di euro. Abbiamo quindi impedito un enorme aumento delle tasse. I cittadini sanno bene che cosa sarebbe successo se non avessimo fermato gli aumenti. Ci sarebbe stato un aggravio di costi di oltre 500 euro a famiglia. Però, certo, bisogna guardare avanti".



Secondo Baretta "bisognerà mettere mano a una grande discussione sul Fisco che consenta di abbassare l`Irpef, la tassa sulle persone fisiche. Ma che, allo stesso tempo, esamini di nuovo la questione della rimodulazione dell`Iva e il capitolo delle tax expenditures, cioè delle agevolazioni fiscali. Quest`anno ne abbiamo parlato a lungo ma alla fine è prevalsa l`idea di uno stop integrale all`Iva. L`anno prossimo avremo più tempo per una riforma organica che consenta di avere più risorse per tutti gli interventi a sostegno della crescita e in chiave sociale".